Рассрочки на маркетплейсах приравняют к кредитам

«Если такой продукт по своей сути является кредитом, то должно быть соответствующее регулирование. Я еще раз хотела подчеркнуть, что это не регулирование всей деятельности телеком- и финтех-компаний, это именно регулирование их деятельности в части оказания финансовых услуг, которые подпадают под надзор агентства. В этом случае мы должны для них такие же правила установить, как для других кредитных организаций», — объяснила глава АРРФР.