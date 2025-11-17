Рассрочки на маркетплейсах приравняют к кредитам

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, что сейчас ряд товаров и услуг можно купить в рассрочку или кредит на маркетплейсах, которые не принадлежат банкам и не связаны с финорганизациями.
«Это фактически рассрочка, она носит все признаки кредитной деятельности. Если она носит признаки кредита, то должна регулироваться как кредит», — считает она.
В связи с этим АРРФР планирует установить для таких финансовых продуктов предельные ставки вознаграждения, а также распространить на них нормы по защите прав потребителей.
«Если такой продукт по своей сути является кредитом, то должно быть соответствующее регулирование. Я еще раз хотела подчеркнуть, что это не регулирование всей деятельности телеком- и финтех-компаний, это именно регулирование их деятельности в части оказания финансовых услуг, которые подпадают под надзор агентства. В этом случае мы должны для них такие же правила установить, как для других кредитных организаций», — объяснила глава АРРФР.
Ранее стало известно, что АРРФР будут регулировать деятельность финтех- и телеком-компаний, которые фактически предоставляют финансовые услуги, но не подпадают под банковские правила. Об этом Мадина Абылкасымова рассказала на Конгрессе финансистов Казахстана 14 ноября, не приведя детали новых правил. Их разработкой займутся в следующем году.