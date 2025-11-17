На Кубани могут заморозить цены на бензин до 2026 года

Премьер-министру Михаилу Мишустину направлено обращение с предложением установить мораторий на повышение цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года. В документе говорится, что такая мера особенно важна в период сезонной уборки урожая, когда рост стоимости топлива может привести к значительным дополнительным расходам у населения.
По мнению парламентариев, мораторий будет иметь временный характер с заранее объявленными критериями завершения, когда цены стабилизируются и их динамика приблизится к общей инфляции.
Кроме того, предлагается усилить контроль Федеральной антимонопольной службой за ценообразованием и торговыми надбавками на автозаправках, а также применять превентивные меры при выявлении нарушений пишет «ТАСС».
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре продолжает расти цена на бензин.