На Кубани могут заморозить цены на бензин до 2026 года

Премьер-министру Михаилу Мишустину направлено обращение с предложением установить мораторий на повышение цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года. В документе говорится, что такая мера особенно важна в период сезонной уборки урожая, когда рост стоимости топлива может привести к значительным дополнительным расходам у населения.