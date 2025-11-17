Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани могут заморозить цены на бензин до 2026 года

В Госдуме предложили временно заморозить цены на бензин, чтобы защитить граждан от резкого роста затрат.

Источник: Новая Кубань

Премьер-министру Михаилу Мишустину направлено обращение с предложением установить мораторий на повышение цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года. В документе говорится, что такая мера особенно важна в период сезонной уборки урожая, когда рост стоимости топлива может привести к значительным дополнительным расходам у населения.

По мнению парламентариев, мораторий будет иметь временный характер с заранее объявленными критериями завершения, когда цены стабилизируются и их динамика приблизится к общей инфляции.

Кроме того, предлагается усилить контроль Федеральной антимонопольной службой за ценообразованием и торговыми надбавками на автозаправках, а также применять превентивные меры при выявлении нарушений пишет «ТАСС».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре продолжает расти цена на бензин.