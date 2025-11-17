Ричмонд
Омский регоператор «Магнит» вновь столкнулся с проблемой заблокированных мусорных площадок

Из-за неправильной парковки автомобилей мусоровозы не могут вывезти отходы со двора на 1-й Пригородной улице.

Источник: SuperOmsk.ru

Региональный оператор «Магнит» в очередной раз обратил внимание омичей на проблему блокировки подъездов к мусорным площадкам. Как сообщили в компании, недавно поступила жалоба от жителей дома по адресу 1-я Пригородная, 14, где мусор не был вывезен из-за машин, полностью перекрывших проезд для спецтехники. На видео, опубликованном регоператором, видно, что автомобили припаркованы вплотную к контейнерной площадке, оставляя мусоровозу невозможность подъехать и выполнить свою работу. По мнению автора, жители дома выбрали крайне неудачное место для парковки.

Ситуация осложняется тем, что автовладельцы самостоятельно установили полусферы, разметив таким образом парковочные места в непосредственной близости от мусорных контейнеров.

Регоператор напоминает, что даже одна машина, перекрывшая проезд, может сорвать весь график вывоза отходов по дворам. Это приводит к накоплению мусора, появлению неприятного запаха, риску распространения грызунов и насекомых, а также портит внешний вид дворов.

«Магнит» призывает автомобилистов быть внимательнее к соседям и не парковать транспорт на пути следования мусоровозов. Свободный проезд к контейнерным площадкам — необходимое условие для поддержания чистоты и порядка в городе.