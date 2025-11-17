В министерстве ЖКХ Ростовской области создадут отдел анализа начислений

Кроме того, для создания единой системы показателей и отчетности министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено создать на базе своих структурных подразделений отдел по анализу начислений за жилищно-коммунальные услуги и разработке единой методики расчетов. В регионе планируется также сформировать единый центр мониторинга ресурсоснабжающих организаций. В основу работы лягут наработки МосОблЕИРЦ.
С 2026 года все ресурсоснабжающие организации станут отчитываться с консолидированным учетом, повышенной прозрачностью, оптимизацией и автоматизацией. Меры повысят прозрачность финансовых потоков, обеспечат полное поступление средств к поставщикам услуг и улучшат качество коммунального обслуживания жителей региона.