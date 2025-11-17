Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В министерстве ЖКХ Ростовской области создадут отдел анализа начислений

Ресурсоснабжающие организации в Ростовской области с 2026 года перейдут на новые федеральные формы статистической отчетности. Изменения позволят детально контролировать состояние сетей, объемы ресурсов, потери и энергосбережение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора региона Владимир Ревенко.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, для создания единой системы показателей и отчетности министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено создать на базе своих структурных подразделений отдел по анализу начислений за жилищно-коммунальные услуги и разработке единой методики расчетов. В регионе планируется также сформировать единый центр мониторинга ресурсоснабжающих организаций. В основу работы лягут наработки МосОблЕИРЦ.

С 2026 года все ресурсоснабжающие организации станут отчитываться с консолидированным учетом, повышенной прозрачностью, оптимизацией и автоматизацией. Меры повысят прозрачность финансовых потоков, обеспечат полное поступление средств к поставщикам услуг и улучшат качество коммунального обслуживания жителей региона.