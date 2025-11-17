В Уфе комплексно застроят территорию у проспекта Салавата Юлаева

Согласно документации, общая площадь проектируемого участка составит 196 тысяч квадратных метров. Предельный объем жилищного строительства на территории комплексного развития (за исключением встроенно-пристроенных нежилых помещений) установлен в 241 тысячу квадратных метров. Предельный срок реализации решения о КРТ — двадцать лет с момента заключения договора. За это время должны быть исполнены все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством.