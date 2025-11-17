Ричмонд
В Уфе комплексно застроят территорию у проспекта Салавата Юлаева

В Уфе дано разрешение на комплексное развитие территории жилой застройки в районе улицы Казанской, городских лесов, проспекта Салавата Юлаева, реконструируемой улицы имени Галле.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документации, общая площадь проектируемого участка составит 196 тысяч квадратных метров. Предельный объем жилищного строительства на территории комплексного развития (за исключением встроенно-пристроенных нежилых помещений) установлен в 241 тысячу квадратных метров. Предельный срок реализации решения о КРТ — двадцать лет с момента заключения договора. За это время должны быть исполнены все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой устанавливаются в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки Уфы.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.