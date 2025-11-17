В Калининграде с 2018 года не могут снести аварийный дом, в дело вмешалась прокуратура

В Калининграде суд рассмотрит дело об аварийном доме, в котором много лет живет пенсионерка. Здание на улице Клавы Назаровой в Калининграде признано аварийным и подлежащим сносу еще в январе 2018 года, но стоит до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
85-летняя женщина — собственник квартиры, в установленный срок администрация города не приняла мер по расселению аварийного дома.
Прокуратура области через суд требует изъять земельный участок, на котором расположен дом, заключить соглашение о предоставлении возмещения либо предоставить пенсионерке другую квартиру.