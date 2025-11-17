Нижегородские власти объявили закупку на строительство онкоцентра

Девятиэтажный центр площадью 82,3 тыс. кв. м. должен включать хирургический корпус с круглосуточным (на 380 коек) и дневным (на 10 коек) стационарами, диагностический блок, лабораторный блок, аптеку, поликлинику взрослую на 300 посещений в смену, а также пищеблок, конференц-зал и другие помещения.