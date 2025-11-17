Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Рустам Минниханов поручил Правительству республики провести проверку и представить отчет о ситуации.
Птицеводческую ферму планируют разместить на участке недалеко от берега Меши близ населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки, Богородское — к югу от Казани.
Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составляют петиции против строительства птицефабрики.