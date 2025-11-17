АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. Первая АЭС в Казахстане будет называться «Балхаш».
По названию озера, на берегу которого разместят атомную станцию.
Конкурс на лучшее название АЭС проходил с 25 сентября по 10 октября, было принято более 27 тысяч заявок. Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов.
Первую АЭС в Казахстане будет строить международный консорциум во главе с «Росатомом».
8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству первой АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алматинской области.