Первая АЭС в Казахстане будет называться «Балхаш»

Конкурс на лучшее название АЭС проходил с 25 сентября по 10 октября, было принято более 27 тысяч заявок.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 17 ноя — Sputnik. Первая АЭС в Казахстане будет называться «Балхаш».

По названию озера, на берегу которого разместят атомную станцию.

Конкурс на лучшее название АЭС проходил с 25 сентября по 10 октября, было принято более 27 тысяч заявок. Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов.

Первую АЭС в Казахстане будет строить международный консорциум во главе с «Росатомом».

8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству первой АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алматинской области.