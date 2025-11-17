«Третий блок построим и будем вести диалог по второй АЭС». Лукашенко сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС

Здесь же Александр Лукашенко напомнил, что совсем недавно данный вопрос он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным по телефону 15 ноября, договорившись продолжить обсуждение. При этом глава Беларуси заметил, что российский лидер поддержал идею строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС.