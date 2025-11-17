«Третий блок построим и будем вести диалог по второй АЭС». Лукашенко сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь будет вести диалог с Россией по строительству новой атомной электростанции, сообщила пресс-служба президента.
Эта тема обсуждалась на встрече белорусского лидера с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем. В частности, Лукашенко рассказал об обсуждении с «Росатомом» строительства третьего энергоблока и новой атомной станции в Беларуси.
— Решили, что третий блок построим и будем вести диалог по строительству второй атомной станции — опять же, на востоке (Беларуси. — Ред.), — поделился он.
При этом Лукашенко заметил, что если Беларусь построит на юго-востоке республики вторую атомную станцию, то ее мощности, вероятно, могут понадобиться для обеспечения юго-запада России.
— Всякое может быть, — предположил белорусский лидер.
Здесь же Александр Лукашенко напомнил, что совсем недавно данный вопрос он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным по телефону 15 ноября, договорившись продолжить обсуждение. При этом глава Беларуси заметил, что российский лидер поддержал идею строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС.
Мы готовы построить третий блок. Отторжения у президента нет абсолютно — чувствую, знаю его поддержку. У руководителя «Росатома» абсолютная поддержка. Конечно, они в этом заинтересованы.
А затем обратил внимание, что Беларусь готова сама на 85 — 90% построить атомную станцию, отдав вопросы инжиниринга и реактора россиянам.
— Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции, — констатировал президент Беларуси.
Напомним, ранее Лукашенко сказал Путину, что АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России.
Еще несколькими днями ранее Александр Лукашенко собрал совещание, где обсудили строительство второй АЭС в Беларуси. По его итогам сообщалось, что третий энергоблок будет построен на Белорусской АЭС в Островце.