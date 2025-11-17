Власти уточнили параметры квартала малоэтажных домов на въезде в Зеленоградск

Кроме того, власти уточнили параметры других объектов, на которые выдали разрешения на строительство. Так, придорожная гостиница в Куликово, которую планирует построить московская компания «Триа Девелопмент», будет иметь два этажа. Общая площадь объекта составит 1483,25 кв. м.