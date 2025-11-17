Белстат сказал, доходы кого из белорусов стали на 10,2% больше

В Национальном статистическом комитете сказали, доходы кого из белорусов стали на 10,2% больше.
Так, в Белстате подсчитали, что реальные денежные доходы белорусов в январе-сентябре 2025-го выросли на 10,2% к аналогичному периоду 2024-го.
В общем объеме денежных доходов зарплаты занимают 66,4%. Доля трансфертов населению в виде пенсий, пособий, стипендий и иных выплат — 21,9%, доходов от предпринимательской (иной доходной деятельности) — 7,3%, доходов от собственности и других — 4,4%.
Заметим, что размер реальных денежных доходов представляется за вычетом налогов, сборов и взносов, и скорректирован на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Ранее Белстат сказал, в какой сфере средняя зарплата выросла на 22%.
А здесь мы рассказали, на что повлияет увеличение на 132 рубля минимальной зарплаты в Беларуси в 2026 году: пенсия, отчисления в ФСЗН, больничный, доплаты, матпомощь.
Тем временем депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси.
А еще самое известное цилиндрическое здание Минска получит вращающийся купол.