«Белджи» отзывает популярные S50 из-за проблем в топливном баке

Завод сообщил о проблеме в системе вентиляции топливного бака в Belgee S50.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии «Белджи» сообщили об отзыве ряда своих автомобилей из-за проблем в топливном баке.

Так, завод отзывает автомобили Belgee S50 (Geely Emgrand) для замены компонентов системы вентиляции топливного бака. Речь идет об авто, которые были произведены в период с 3 августа 2023-го по 4 июля 2025-го.

Как сообщили на предприятии, владельцев данных авто приглашают в официальные дилерские центры «Белджи», чтобы заменить крышки топливных баков.

— Все работы в рамках данной отзывной кампании будут выполнены на безвозмездной основе для владельцев автомобилей, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее еще продажи популярной в Беларуси Lada Largus приостановили из-за руля.

Тем временем Белстат сказал, доходы кого из белорусов стали на 10,2% больше.