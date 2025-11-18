Кубань опередила Москву по вводу жилья с начала года

За первые десять месяцев 2025 года в России было введено в эксплуатацию 83,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 4,6 процента меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Согласно оперативной информации Росстата, октябрь текущего года продемонстрировал позитивную динамику — объем сданного жилого фонда составил 7 миллионов квадратных метров, что на 9 процентов превысило результат октября 2024 года.
Статистика строительства жилья за январь-октябрь также демонстрирует снижение. Этот показатель достиг 56,5 миллиона квадратных метров, что на 5,5 процента меньше, чем было зафиксировано годом ранее. В октябре было возведено 3,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,7 процента уступает показателю октября 2024 года.
Согласно региональной статистике за январь-сентябрь, Краснодарский край сохраняет за собой позицию одного из лидеров жилищного строительства в стране. Кубань с объемом в 5,1 миллиона квадратных метров заняла второе место в рейтинге регионов, уступив только Московской области, где было сдано 10,1 миллиона квадратных метров. Замыкают тройку лидеров Москва и Ленинградская область с показателями 4,5 и 3,5 миллиона квадратных метров соответственно.
Напомним, Кубань вошла в ТОП-5 регионов России с острой нехваткой строителей.