Кубань опередила Москву по вводу жилья с начала года

За первые десять месяцев 2025 года в России было введено в эксплуатацию 83,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 4,6 процента меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Согласно оперативной информации Росстата, октябрь текущего года продемонстрировал позитивную динамику — объем сданного жилого фонда составил 7 миллионов квадратных метров, что на 9 процентов превысило результат октября 2024 года.