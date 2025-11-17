МТЗ и «Сальсксельмаш» подписали дорожную карту создания фронтальных погрузчиков для тракторов BELARUS

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод и ООО «Сальсксельмаш» (Россия) подписали дорожную карту по созданию инновационной линейки фронтальных погрузчиков для тракторов BELARUS. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
Документ представляет собой согласованный маршрут действий, начиная проектированием и испытаниями и заканчивая производством и маркетингом.
Подписание дорожной карты состоялось во время визита губернатора Ростовской области России Юрия Слюсаря на Минский тракторный завод. Гости посетили выставку тракторной техники BELARUS, корпус сборки тракторов, механический цех № 5.-0-
