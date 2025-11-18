Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольный и «Газпром» обменяются данными для начислений за газ

Жилищный комитет Санкт-Петербурга и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» заключили соглашение об информационном сотрудничестве для повышения точности начислений за газоснабжение.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Документ подписали председатель структуры Смольного Денис Удод и генеральный директор газовой компании Андрей Бондарчук. Соглашение предусматривает обмен данными о газифицированных помещениях, режимах потребления и техническом обслуживании оборудования.

Это позволит точнее рассчитывать платежи за газ в домах без счетчиков и улучшит контроль за состоянием газового оборудования, уточняется в сообщении. Компания будет получать актуальные сведения о зарегистрированных в жилых помещениях гражданах.