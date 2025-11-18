Смольный и «Газпром» обменяются данными для начислений за газ

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Документ подписали председатель структуры Смольного Денис Удод и генеральный директор газовой компании Андрей Бондарчук. Соглашение предусматривает обмен данными о газифицированных помещениях, режимах потребления и техническом обслуживании оборудования.
Это позволит точнее рассчитывать платежи за газ в домах без счетчиков и улучшит контроль за состоянием газового оборудования, уточняется в сообщении. Компания будет получать актуальные сведения о зарегистрированных в жилых помещениях гражданах.