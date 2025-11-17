Нацбанк предложил выбрать новый графический знак белорусского рубля

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2025 года Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля (подробнее мы писали здесь). Его цель состоит в том, чтобы создать узнаваемый, а также оригинальный символ официальной денежной единицы Беларуси.