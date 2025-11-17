Ричмонд
Нацбанк предложил выбрать новый графический знак белорусского рубля

Нацбанк раскрыл, как может выглядеть новый графический знак белорусского рубля.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк предложил выбрать новый графический знак белорусского рубля. Подробности и фото размещены на официальном сайте Национального банка Беларуси.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2025 года Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля (подробнее мы писали здесь). Его цель состоит в том, чтобы создать узнаваемый, а также оригинальный символ официальной денежной единицы Беларуси.

В Нацбанке отметили, что всего на конкурс белорусы прислали около 2700 работ. Конкурсная комиссия отобрала пять лучших работ. И теперь финансовое учреждение объявило о начале голосования за новый графический знак белорусского рубля. Оно завершится 28 ноября, а результаты будут объявлены 31 декабря.

«Новый графический знак белорусского рубля будет выбран на основании оценок комиссии и итогов онлайн-голосования», — отметили в пресс-службе.

Нацбанк раскрыл, как может выглядеть новый графический знак белорусского рубля. Фото: nbrb.by.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, понадобится номер мобильного телефона. С одного номера белорусы могут проголосовать лишь один раз.

