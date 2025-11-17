Цена на российскую нефть опустилась ниже 40 долларов за баррель

В Приморске скидка на Urals за этот же период выросла с 12,55 до 21,5 доллара за баррель. А стоимость премиальной нефти ESPO (ВСТО) изменилась менее значительно, хотя скидка на нее также увеличилась. По данным Argus, цена ESPO на базисе FOB Козьмино 21 октября составляла 56,93 доллара за баррель, а 12 ноября — 55,95 доллара за баррель. Дисконт на ESPO к бенчмарку Dubai за этот период вырос с 4,2 до 9,5 доллара за баррель.