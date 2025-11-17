Столкнуться может каждый 20-й россиянин: экономист рассказал об алгоритмах блокировки переводов

Почти каждому двадцатому клиенту российских банков в 2026 году могут ошибочно заблокировать денежные переводы. Такой прогноз сделала для «Газеты.Ru» экономист Залина Казова, объяснив это усилением алгоритмов контроля за операциями.
Эксперт отметила, что банки постоянно повышают чувствительность своих систем для выявления подозрительных транзакций. Однако более детальный мониторинг приводит к увеличению числа ложных срабатываний, из-за чего страдают добросовестные клиенты.
По словам Казовай, чтобы минимизировать ошибки, финансовые организации планируют адаптировать алгоритмы под типичное поведение своих пользователей. Это позволит точнее отличать легальные операции от потенциально мошеннических.
Юрист Игорь Костиков добавил, что блокировка может произойти даже при переводе денег самому себе. Основными причинами он назвал подозрения банка в уходе от налогов или отмывании средств.
Специалист пояснил, что для индивидуальных предпринимателей такой перевод может быть расценен как затраты, что снижает налоговую базу. Поэтому банк, заподозрив несоответствие, вправе приостановить операцию для проверки, пишет RT.
Проблема необоснованных блокировок стала настолько распространенной, что ее признала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Её комментарий приводит 360.ru. Глава регулятора подчеркнула, что регулятору крайне важно принять все меры, чтобы у добросовестных граждан не блокировались их средства. В Центробанке осознают остроту возникшей проблемы для простых клиентов.