Поставку техники МАЗ в Ростовскую область обсудили на предприятии с губернатором региона

Делегация Ростовской области во главе с губернатором Юрием Слюсарем посетила Минский автомобильный завод. Обсуждались планы региона по масштабному обновлению пассажирского транспорта: до 2030 года Ростовская область намерена закупить до 1000 автобусов и электробусов. В связи с этим посещение МАЗа стало одним из главных пунктов в программе визита.