Поставку техники МАЗ в Ростовскую область обсудили на предприятии с губернатором региона

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Минского автомобильного завода в обновлении парка пассажирской техники Ростовской области обсудили во время визита делегации региона на предприятие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗа.
Делегация Ростовской области во главе с губернатором Юрием Слюсарем посетила Минский автомобильный завод. Обсуждались планы региона по масштабному обновлению пассажирского транспорта: до 2030 года Ростовская область намерена закупить до 1000 автобусов и электробусов. В связи с этим посещение МАЗа стало одним из главных пунктов в программе визита.
«Мы очень надеемся, что на базе Минского автомобильного завода мы сможем это обновление сделать», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В свою очередь руководство МАЗа выразило готовность удовлетворить потребность региона в современной пассажирской технике в полном объеме. Минский автомобильный завод и Ростовская область тесно сотрудничают, и ярким результатом этого взаимодействия станет открытие мультибрендового центра белорусской техники на базе ООО «Региональный центр МАЗ ЮГ “. Торжественное мероприятие состоится уже 27 ноября. -0-