Российские грузовые авиакомпании предупреждают о риске остановки парка самолетов

Число основных игроков снизилось с девяти до семи: в июле 2025 года Росавиация аннулировала сертификат AirBridgeCargo группы «Волга Днепр», в октябре приостановила сертификат «Атрана» той же группы. По данным Росстата, грузооборот воздушного транспорта РФ сократился почти в пять раз: с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд тонно-километров в 2024 году. За девять месяцев 2025 года грузооборот снизился на 6,5% год к году, до 1,25 млрд тонно-километров.