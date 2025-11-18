Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 18 ноября

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 18 ноября, вторник. В частности, подрос курс доллара и стали ниже курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 18 ноября, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9736 белорусского рубля, 1 евро — 3,4503 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6642 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в понедельник, 17 ноября, курс доллара увеличился, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, стали ниже во вторник, 18 ноября. Ощутимее при этом был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0041 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0008 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0056 белрубля.
Тем временем Белстат сказал, доходы кого из белорусов стали на 10,2% больше.