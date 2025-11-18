США с одобрения Трампа готовят санкции против союзников РФ

Инициатива о введении санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, была озвучена американскими сенаторами в апреле. Тогда Трамп впервые заявил о своей поддержке законопроекта. В Вашингтоне отмечали, что обсуждают пошлины в 500% на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и прочие стратегические ресурсы. В Кремле при этом предупредили о крайне негативных последствиях такого решения.