США с одобрения Трампа готовят санкции против союзников РФ

Дональд Трамп одобрил новый пакет ограничений против союзников России.

В США объявили о запуске мощного двухпартийного законопроекта об антироссийских санкционных ограничениях, который одобрил американский лидер Дональд Трамп. По словам сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), программа предусматривает введение вторичных санкций против любой страны, которая продолжит закупать нефть и газ у России.

«Законодательство позволяет президенту США вводить вторичные санкции и пошлины — по своему усмотрению — в отношении стран, которые продолжают покупать дешевые российские нефть и газ. Они при этом поддерживают военную машину [президента РФ Владимира] Путина», — написал сенатор в соцсети X.

Грэм заявил, что упомянутый закон призван предоставить Трампу дополнительные возможности и полномочия для того, чтобы побудить Путина к участию в переговорном процессе. Кроме того, он подчеркнул, что под действие санкций могут попасть и другие государства, например, Иран, который оказывает поддержку России.

Инициатива о введении санкций против стран, продолжающих вести бизнес с Россией, была озвучена американскими сенаторами в апреле. Тогда Трамп впервые заявил о своей поддержке законопроекта. В Вашингтоне отмечали, что обсуждают пошлины в 500% на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и прочие стратегические ресурсы. В Кремле при этом предупредили о крайне негативных последствиях такого решения.

*Линдси Грэм — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

