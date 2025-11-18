Конец эпохи: Ford поставил точку в истории легендарного автомобиля

Компания Ford официально завершила производство модели Focus после почти трёх десятилетий на рынке. Как сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям Ford of Europe Волкер Эйс, последний автомобиль сошёл с конвейера завода в Саарлуисе — им стал белый пятидверный хэтчбек. За 27 лет существования модели было выпущено около двенадцати миллионов экземпляров.