Минэнерго Молдавии отметило наличие предпосылок роста цен на электроэнергию

По его словам, ситуация достаточно сложная. «Украина стала больше импортировать с европейского рынка… Откуда мы сейчас берем электроэнергию? 25% производится нашими двумя теплостанциями, 10−15% — это электроэнергия, воспроизведенная из возобновляемых источников на территории Республики Молдова, несмотря на то, что солнечных дней стало меньше, мы все-таки еще производим. Где-то 25%, до 30%, мы закупаем у компаний с Украины и из Румынии, которые тоже производят из возобновляемых источников, в том числе с гидроэлектростанций. Остальные объемы в 35−40% закупаются на свободном рынке, это в основном в Румынии», — пояснил министр.