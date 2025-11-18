Россиянам объяснили, когда невыгодно досрочно закрывать кредит

Гомонко добавила, что банки теряют доход при досрочном погашении, поэтому впоследствии могут отказать клиенту в новом займе. И последнее: если вы получили кредит до роста ключевой ставки, появившиеся деньги лучше направить на вклад — его доходность будет выше, чем процент по вашему кредиту.