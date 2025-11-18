Россиянам объяснили, когда невыгодно досрочно закрывать кредит

В некоторых ситуациях от досрочного закрытия кредита стоит воздержаться, так как это может быть невыгодно. Об этом рассказала доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко в беседе с агентством «Прайм».
По уточнениям эксперта, особенно это относится к льготным кредитным программам. Не следует забывать, что возможность получить такой кредит, как семейная ипотека, в будущем может быть недоступна.
«Поэтому если появились свободные денежные средства, которые вы решили направить на досрочное погашение, и открыто несколько кредитов, то следует начать с погашения более “дорогих”», — объяснила доцент.
Гомонко добавила, что банки теряют доход при досрочном погашении, поэтому впоследствии могут отказать клиенту в новом займе. И последнее: если вы получили кредит до роста ключевой ставки, появившиеся деньги лучше направить на вклад — его доходность будет выше, чем процент по вашему кредиту.
