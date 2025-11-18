Горнолыжный курорт в Арсеньеве откроется в этом сезоне для приморцев

«Приморье позиционирует себя как регион, где туризм развивается активно с учётом современных трендов… Наша задача — создать в Приморье как можно больше точек притяжения, чтобы они были востребованы не только туристами, но и жителями края», — подчеркнула министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.