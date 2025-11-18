Горнолыжный курорт в Арсеньеве откроется в этом сезоне для приморцев

Арсеньев представил свой туристический потенциал на выставке «Арсеньев. Энергия высоты» (0+) в Наццентре «Россия» во Владивостоке. Более 350 гостей — школьники, туристы и представители отрасли — ознакомились с планами по созданию всесезонного горнолыжного курорта, развитию инфраструктуры и новым рабочим местам. Уже в этом сезоне склоны курорта примут первых отдыхающих, сообщает пресс-служба правительства Приморья.
Глава Арсеньевского городского округа Сергей Угаров заявил, что через реализацию крупных проектов город намерен войти в пятёрку лучших курортов страны. В планах — строительство семейного горнолыжного курорта, развитие конного спорта, благоустройство экотроп, автокемпингов и событийного туризма. Это должно втрое увеличить турпоток и повысить инвестиционную привлекательность.
К открытию сезона у подножья склонов появится парковка на 200 машиномест, в центре города — ещё одна, с автобусным шаттлом до горы. Система оснежения готова. В туристическом центре заработают туалет, раздевалка и кафе.
Курорт «Арсеньев» уже получил награду «Восходящая звезда Дальнего Востока» на IV Национальной премии «Горы России» (12+). Местный бизнес готов инвестировать в гостиницы, общепит, транспорт и развлечения.
«С развитием курорта есть возможности роста и для местного бизнеса… Когда есть стабильный поток туристов, то бизнес себя чувствует уверенно. Но эта активность должна быть в течение всего года», — отметил замглавы администрации Арсеньевского ГО Михаил Соболев.
С запуском курорта появится более 700 рабочих мест. Студенты смогут проходить практику на объектах курорта под руководством инструкторов и специалистов гостиничного и туристического сервиса.
«Приморье позиционирует себя как регион, где туризм развивается активно с учётом современных трендов… Наша задача — создать в Приморье как можно больше точек притяжения, чтобы они были востребованы не только туристами, но и жителями края», — подчеркнула министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.