Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Курганской области сократили долги перед банками на 10 миллиардов

Жители Курганской области за год сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей. В результате долговая нагрузка на население региона снизилась на 6,2%. Об этом говорится в данных ЦБ России.

Долговая нагрузка жителей Курганской области снизилась.

Жители Курганской области за год сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей. В результате долговая нагрузка на население региона снизилась на 6,2%. Об этом говорится в данных ЦБ России.

«За год курганцы сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей или на 6,2%. На 1 октября 2025 года задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам составляла 156,3 млрд рублей», — говорится в данных ЦБ России на официальном сайте.

В материалах регулятора также отмечается, что снижение задолженности произошло после достижения рекордного показателя. Максимальный долг жителей региона был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда он достигал 167,2 млрд рублей.

Снижение долговой нагрузки в Курганской области происходит на фоне роста популярности механизма самозапрета на получение кредитов: к 1 ноября 2025 года им воспользовались уже 95 711 жителей региона. При этом ранее в области наблюдался рост спроса на льготную ипотеку — в августе 2025 года количество оформленных счетов увеличилось до 237, а объем выдач достиг миллиарда рублей.