Жители Курганской области сократили долги перед банками на 10 миллиардов

Снижение долговой нагрузки в Курганской области происходит на фоне роста популярности механизма самозапрета на получение кредитов: к 1 ноября 2025 года им воспользовались уже 95 711 жителей региона. При этом ранее в области наблюдался рост спроса на льготную ипотеку — в августе 2025 года количество оформленных счетов увеличилось до 237, а объем выдач достиг миллиарда рублей.