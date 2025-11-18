Жители Курганской области сократили долги перед банками на 10 миллиардов

Долговая нагрузка жителей Курганской области снизилась.
Жители Курганской области за год сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей. В результате долговая нагрузка на население региона снизилась на 6,2%. Об этом говорится в данных ЦБ России.
«За год курганцы сократили общий долг перед банками на 10,3 млрд рублей или на 6,2%. На 1 октября 2025 года задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам составляла 156,3 млрд рублей», — говорится в данных ЦБ России на официальном сайте.
В материалах регулятора также отмечается, что снижение задолженности произошло после достижения рекордного показателя. Максимальный долг жителей региона был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда он достигал 167,2 млрд рублей.
Снижение долговой нагрузки в Курганской области происходит на фоне роста популярности механизма самозапрета на получение кредитов: к 1 ноября 2025 года им воспользовались уже 95 711 жителей региона. При этом ранее в области наблюдался рост спроса на льготную ипотеку — в августе 2025 года количество оформленных счетов увеличилось до 237, а объем выдач достиг миллиарда рублей.