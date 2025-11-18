Ричмонд
Три фирмы заплатят по миллиону рублей за взятки начальнику почты во Владивостоке

Компании передали более 350 тысяч рублей за ускоренное оформление грузов.

Источник: PrimaMedia.ru

Три компании во Владивостоке заплатили штрафы по 1 млн рублей за попытку ускорить оформление грузов с помощью взяток. В 2019—2023 годах их представители передали начальнику одного из почтовых отделений более 350 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и беспрепятственную обработку отправлений, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По постановлениям транспортного прокурора юридические лица, в интересах которых передавались незаконные вознаграждения, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту дачи и получения взяток уже завершено — суд вынес обвинительные приговоры как взяткополучателю, так и физическим лицам, участвовавшим в передаче денег.

Напомним, следственными органами СКР по Приморью завершено расследование уголовного дела в отношении "экс-сотрудницы таможенных органов. Женщина занимала должность начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 5 Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни. Ей предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса РФ.