Три фирмы заплатят по миллиону рублей за взятки начальнику почты во Владивостоке

Три компании во Владивостоке заплатили штрафы по 1 млн рублей за попытку ускорить оформление грузов с помощью взяток. В 2019—2023 годах их представители передали начальнику одного из почтовых отделений более 350 тысяч рублей в обмен на общее покровительство и беспрепятственную обработку отправлений, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.