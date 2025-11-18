Против застройщика, укравшего часть дороги, взбунтовались владивостокцы

Проезжая часть и тротуар застройщик заузил для благоустройства придомовой парковки. Это было одобрено администрацией города, однако жители считают такое решение крайне небезопасным. По мнению горожан, парковку в этом месте не следует благоустраивать, так как дорога имеет плотный трафик, включающий маршруты городского автобуса, и сильный уклон. При образовании гололёдных явлений, зимней скользкости подъём становится труднопреодолимым. Кроме автобусов высокого класса, дорогой пользуются и водители большегрузного транспорта (рядом находится порт), так что сужение дороги приведёт к постоянным заторам здесь, особенно когда трафик увеличится за счёт жителей самого «Эдельвейса» а также другого строящегося в микрорайоне ЖК «Бриннер».