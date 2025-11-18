Против застройщика, укравшего часть дороги, взбунтовались владивостокцы

Против вмешательства частного застройщика в дорожно-транспортную сеть Владивостока создана петиция, направлены обращения в Генпрокуратуру и аппарат Президента РФ, официальный запрос на встречу с мэром, Центром организации дорожного движения Владивостока, прокуратурой и ГИБДД.
Проезжая часть и тротуар застройщик заузил для благоустройства придомовой парковки. Это было одобрено администрацией города, однако жители считают такое решение крайне небезопасным. По мнению горожан, парковку в этом месте не следует благоустраивать, так как дорога имеет плотный трафик, включающий маршруты городского автобуса, и сильный уклон. При образовании гололёдных явлений, зимней скользкости подъём становится труднопреодолимым. Кроме автобусов высокого класса, дорогой пользуются и водители большегрузного транспорта (рядом находится порт), так что сужение дороги приведёт к постоянным заторам здесь, особенно когда трафик увеличится за счёт жителей самого «Эдельвейса» а также другого строящегося в микрорайоне ЖК «Бриннер».
Формально ширина полос движения соответствует ГОСТу, на который ссылается администрация в ответ на обращения жителей — 3,3−3,5 метра. Но такая ширина не позволяет разъехаться двум контейнеровозам или двум крупногабаритным автобусам. После создания общественного резонанса была смещена разделительная полоса, что позволяет водителям формально не нарушать ПДД, выезжая на полосу встречного движения, но ширина проезжей части осталась неизменной, разъехаться автомобилям, автобусам и грузовикам сложно.
Напоминаем, ранее владивостокцы создали и распространили петицию против выделенных полос для общественного транспорта на Некрасовском путепроводе и проспекте 100-летия Владивостока. По мнению жителей, это не улучшило, а существенно ухудшило дорожную обстановку в городе. Подобные петиции юридического значения не имеют, но разметку убрали, объяснив это необходимостью сперва закончить работы по реконструкции перекрёстка проспекта с улицей Русской, отремонтировать объезд Некрасовского путепровода по улице Нефтеветка и реализовать ряд других мер по разгрузке магистрали.