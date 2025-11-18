Пермскую гостиницу в стиле XIX века продают спустя четыре месяца после открытия

Двухэтажное здание общей площадью 635,4 квадратных метра возведено более десяти лет назад. В конструкции использованы газо- и пенополистирольные блоки, железобетонные плиты, предусмотрено зимнее утепление. В текущем году объект полностью отреставрировали.