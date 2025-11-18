Пермскую гостиницу в стиле XIX века продают спустя четыре месяца после открытия

Интерьер отеля стилизован под старину (архивное фото).
В поселке Пожва Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) выставили на продажу одноименный гостиничный комплекс, оформленный в стиле XIX века. Соответсвующее объявление размещено на сайте бесплатных объявлений. Отель открылся летом.
«Здание гостиницы Pozhva реконструировано под современный формат отдыха с сохранением исторического облика. Проект действует с июля 2025 года и стабильно принимает гостей. Цена: 30 000 000 рублей», — указано на портале «Авито».
Двухэтажное здание общей площадью 635,4 квадратных метра возведено более десяти лет назад. В конструкции использованы газо- и пенополистирольные блоки, железобетонные плиты, предусмотрено зимнее утепление. В текущем году объект полностью отреставрировали.
Редакции URA.RU не удалось оперативно связать с владельцем гостиницы. По информации пресс-службы проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа, бизнес принадлежит предпринимателю Тихону Корякину. По данным Rusprofile, ИП зарегистрировано около года назад.
Корреспонденты информационного агентства объяснили ранее, что комплекс заработал на полную мощность осенью после тестового режима. Здесь отдыхающим предлагают экскурсионные программы по достопримечательностям района, тематические мероприятия и велопрогулки.