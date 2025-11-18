Ричмонд
Маршрут № 102 в Хабаровском крае оставил 16 тыс. жителей без автобусов

Малогабаритные автобусы и пропуски рейсов создают серьёзные неудобства для пассажиров.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае жители Некрасовки, Ильинки и Дружбы жалуются на новый маршрут № 102 после смены перевозчика «Пять звёзд» — сообщает телеграм-канал Хабаровск в эфире.

Вместо обещанных больших автобусов на линии ходит малогабаритный транспорт, а рейсы регулярно пропадают.

17 ноября в снегопад вышли всего 4 из 6 машин, что вызвало серьёзные неудобства у пассажиров. Более 16 тысяч человек из трёх сел, лишённых железнодорожного сообщения, зависят от автобусов и сталкиваются с транспортной недоступностью.

Жители требуют наказать перевозчика за срыв расписания и неудобства, отмечая, что ситуация сильно осложняет повседневную жизнь и ограничивает возможность безопасно добираться на работу, учебу и в социальные учреждения.

Проблемы с маршрутом № 102 показывают, что малые села остаются крайне уязвимыми к сбоям транспорта в зимний период, особенно в снегопад и мороз.