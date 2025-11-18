Риелторы придумали, как бороться с пенсионерками-мошенницами

Депутат Госдумы Михаил Делягин рекомендовал пострадавшим покупателям недвижимости обращаться в Следственный комитет с требованиями возбудить уголовные дела о мошенничестве, подавать встречные иски и обжаловать решения в апелляции, отметив, что рост подобных судебных споров на 15−20% за год совпал с кризисом на первичном рынке, что вызывает вопросы о системном характере этой проблемы и создает реальную угрозу для всего рынка вторичного жилья.