Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество частных инвесторов в Пермском крае превысило 845 тысяч

В Прикамье число частных инвесторов превысило 845 тысяч человек. Такие цифры по итогам октября текущего года были предоставлены Московской биржей.

Пермяки стали больше интересоваться фондовым рынком.

В Прикамье число частных инвесторов превысило 845 тысяч человек. Такие цифры по итогам октября текущего года были предоставлены Московской биржей.

«За месяц количество частных инвесторов в регионе выросло на 8829 человек. В октябре в Пермском крае насчитывалось 845 тысяч частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже», — на опубликованные данные ссылается «Новый компаньон».

Динамика свидетельствует о растущем интересе населения к диверсификации собственных сбережений. По оценке аналитиков, из общего числа пермских инвесторов 66 394 человека вели активную торговлю на фондовом рынке.

Прикамье занимает 11-е место в рейтинге РФ по количеству физических лиц, владеющих брокерскими счетами. Общее число таких активов на Московской бирже достигло 74,2 млн, а количество индивидуальных инвестиционных счетов составило 133,1 тысячи.

URA.RU уже писало, что на прошедшем заседании Совета по экономике муниципальных образований региона обсуждались механизмы привлечения инвестиций в оборот муниципального и краевого имущества, включая объекты культурного наследия. Инвесторы получают преференциальные условия для реализации приоритетных проектов, что способствует созданию рабочих мест и обновлению инфраструктуры.