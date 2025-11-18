Ричмонд
Раскрыто, когда досрочное погашение кредита принесёт убытки заемщику

Стало известно, что преждевременное закрытие займа в некоторых ситуациях может оказаться финансово невыгодным для клиента банка.

По оценке доцента Экономического факультета РУДН Эвелины Гомонко, проблема возникает, когда кредит оформлен по льготной ставке, заметно ниже рыночной. В таких случаях свободные средства целесообразнее направлять на оплату более «дорогих» обязательств, в том числе задолженностей по кредитным картам, где проценты значительно выше.

Отмечается и другой момент: если договор оформлен до повышения ключевой ставки, заемщику следует сравнить условия по своему кредиту и действующие ставки по банковским вкладам. В ряде случаев выгоднее разместить деньги на депозите и получить дополнительный доход, чем закрывать льготный займ.

Специалисты указывают, что досрочное погашение формально демонстрирует финансовую дисциплину клиента, однако для банка такой заемщик становится менее прибыльным. Это способно повлиять на решение о выдаче нового кредита — при низкой рентабельности сделки возможен отказ.

Ранее аналитики прогнозировали, что в 2026 году процентные ставки по потребительским кредитам могут немного снизиться.

