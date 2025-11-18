Раскрыто, когда досрочное погашение кредита принесёт убытки заемщику

По оценке доцента Экономического факультета РУДН Эвелины Гомонко, проблема возникает, когда кредит оформлен по льготной ставке, заметно ниже рыночной. В таких случаях свободные средства целесообразнее направлять на оплату более «дорогих» обязательств, в том числе задолженностей по кредитным картам, где проценты значительно выше.