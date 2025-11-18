На вес золота: тюменцам рассказали о самой безопасной инвестиции

«Цена золота уже превышает $3,8 за унцию. С начала года металл прибавил более 40% в долларах, в рублях доходность сопоставима. Эксперты прогнозируют рост до $4,000−5,080 за унцию к 2026 году на фоне продолжения цикла смягчения денежной политики мировых центробанков и сохраняющейся геополитической напряженности. В условиях экономической неопределенности золото остается надежным инструментом защиты капитала. Доступ к нему возможен через биржевые фонды или акции золотодобывающих компаний», — отметил Сидоров в беседе с агентством.