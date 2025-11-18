Ричмонд
Раскрыто, почему Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в Канаде

Канадские ведомства отклонили заявку на регистрацию бренда Zelenskyy, поданной с персональными данными, совпадающими с данными украинского президента.

По информации, содержащейся в документах, товарный знак должен был охватывать широкий перечень услуг — от астрологических и психологических консультаций до азартных игр и помощи в облачении в кимоно. Указанные в заявке фамилия, имя, отчество и домашний адрес соответствовали данным, размещённым на официальном сайте офиса президента Украины.

Отказ был мотивирован тем, что заявитель не внёс необходимые изменения в пакет документов в установленный срок. Таким образом, процедура была прекращена по формальным основаниям.

Параллельно офис премьер-министра Канады сообщил о продолжающемся взаимодействии с Киевом, включая совместный поиск технических решений для защиты украинской энергетической инфраструктуры в зимний период.

Читайте также: Раскрыто, что ЕК выделила Украине новый транш на €6 млрд от активов РФ.