Россиянам рассказали, как будут рассчитывать больничные в 2026 году

Пособие по временной нетрудоспособности в 2026 году будет рассчитываться с учетом данных о доходе россиянина за 2024−2025 год, также будет учитываться страховой стаж сотрудника, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться в 2026 году, то будут использованы данные о доходах за 2024−2025 годы», — отметил экономист.
Полученный за два года доход, но не выше предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год, нужно разделить на 730 дней. За 2024 год в расчет можно взять сумму, не превышающую 2,225 млн рублей, а за 2025-й — 2,759 млн рублей.
После этого полученный результат нужно сравнить с минимальным размером среднедневного заработка. В 2026 году МРОТ составит 27 093 рубля, соответственно, минимальный размер среднедневного заработка составит 890,73 рубля (27 093*24/730).
Если величина среднедневного заработка оказывается ниже минимальной, то используется значение 890,73 рубля.
Затем выполняется расчет дневного размера пособия. При страховом стаже на день наступления временной нетрудоспособности менее 5 лет полученную сумму нужно умножить на 60%, при стаже от 5 до 8 лет — на 80% и при стаже 8 лет и более — на 100%.
«При этом важно отметить, что с 1 апреля 2020 года также введён минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, рассчитываемый путём отношения МРОТ на дату наступления страхового случая к числу календарный дней соответствующего месяца. Соответственно, в месяцах с 30 днями размер будет равен 903,10 рубля. В феврале 2026 года 28 дней минимальный размер дневного пособия составит 967,61 рубля. В месяцах с 31 днём минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности будет равен 873,97 рубля», — добавил Балынин.
Для наглядности экономист привел пример с зарплатой гражданина в 82 и 91 тысячи рублей в 2024 и 2025 годах соответственно. Среднедневной заработок в таком случае составит 2 843,84 рубля ((82 000*12 + 91*12)/730).
При стаже менее 5 лет в этом примере размер дневного пособия составит 1706,3 рубля, при стаже от 5 до 8 лет — 2275,07 рубля, при стаже выше 8 лет — 2 843,84 рубля, что выше минимального размера пособия. Затем дневной размер пособия нужно умножить на число дней нетрудоспособности. Если, например, период нетрудоспособности составит 12 дней, то гражданину заплатят 20 475,6 рубля при стаже до 5 лет, от 5 до 8 лет — 27 300,84 публя, от 8 лет — 34 126,08 рубля. Первые три дня пособия оплачивает работодатель, остальные — Соцфонд России.
При этом больничный облагается НДФЛ, поэтому на счет гражданин получит сумму за вычетом 13%.
