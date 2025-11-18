Россиянам рассказали, как будут рассчитывать больничные в 2026 году

При стаже менее 5 лет в этом примере размер дневного пособия составит 1706,3 рубля, при стаже от 5 до 8 лет — 2275,07 рубля, при стаже выше 8 лет — 2 843,84 рубля, что выше минимального размера пособия. Затем дневной размер пособия нужно умножить на число дней нетрудоспособности. Если, например, период нетрудоспособности составит 12 дней, то гражданину заплатят 20 475,6 рубля при стаже до 5 лет, от 5 до 8 лет — 27 300,84 публя, от 8 лет — 34 126,08 рубля. Первые три дня пособия оплачивает работодатель, остальные — Соцфонд России.