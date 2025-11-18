Кредиты будет сложнее оформить в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, вводящее новые ограничения в сфере кредитования. Эти изменения усложнят оформление займов для некоторых казахстанцев. Во-первых, нововведения затронут тех, кто допускает просрочки по кредитам. Если за последние 12 месяцев заемщик не платил долг более 90 дней, его коэффициент долговой нагрузки (КДН) снижается с 0,5 до 0,25. Это означает, что, если всем гражданам банки разрешают брать кредиты, покрывающие половину их дохода, людям с просрочками выдадут займы только на 25%.
Также постановлением вводится ограничение на выдачу новых беззалоговых займов при наличии одного из следующих условий: незакрытая просрочка более 30 дней по банковским займам или более 1 дня по микрокредитам; прощенная задолженность с 1 июля 2025 года, после которой клиент будет находиться в «стоп-листе» на 36 месяцев, или реструктуризация кредита за последний год, если заемщик все равно не платил или допускал просрочки.
Кроме того, в постановлении перечислены дополнительные критерии, по которым банки будут оценивать заемщиков. Наряду с традиционными проверками дохода и долговой нагрузки, банки начнут учитывать уровень образования и занятость заемщика, его социально-демографические характеристики, информацию о целевом использовании средств и многое другое. Это позволит банкам более серьезно подходить к оценке своих клиентов, а поводов для отказа в выдаче новых займов станет больше.
Все новые правила вступят в силу 24 ноября 2025 года.