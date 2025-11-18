Кредиты будет сложнее оформить в Казахстане

Также постановлением вводится ограничение на выдачу новых беззалоговых займов при наличии одного из следующих условий: незакрытая просрочка более 30 дней по банковским займам или более 1 дня по микрокредитам; прощенная задолженность с 1 июля 2025 года, после которой клиент будет находиться в «стоп-листе» на 36 месяцев, или реструктуризация кредита за последний год, если заемщик все равно не платил или допускал просрочки.