В Омске изымают помещения в доме на Пролетарской для муниципальных нужд

Объект был построен в 1962 году.

Источник: Om1 Омск

В Омске готовят к сносу аварийный дом № 8 на улице Пролетарская в микрорайоне Береговой. На сайте мэрии опубликовано постановление об изъятии жилых помещений в этом здании, а также о необходимости изъятия земельного участка под ним «для муниципальных нужд».

Дом, состоящий из двух этажей, был построен в 1962 году. В 2018 году его признали аварийным и подлежащим расселению до 2021 года, однако в здании до настоящего времени продолжают проживать люди.

В конце октября суд вынес решение о расселении дома. По данным прокуратуры, физический износ строения превышает 70%. В документе отмечено наличие повреждений и деформаций конструктивных элементов, что указывает на утрату несущей способности и риск обрушения.

