В Омске изымают помещения в доме на Пролетарской для муниципальных нужд

В Омске готовят к сносу аварийный дом № 8 на улице Пролетарская в микрорайоне Береговой. На сайте мэрии опубликовано постановление об изъятии жилых помещений в этом здании, а также о необходимости изъятия земельного участка под ним «для муниципальных нужд».
Дом, состоящий из двух этажей, был построен в 1962 году. В 2018 году его признали аварийным и подлежащим расселению до 2021 года, однако в здании до настоящего времени продолжают проживать люди.
В конце октября суд вынес решение о расселении дома. По данным прокуратуры, физический износ строения превышает 70%. В документе отмечено наличие повреждений и деформаций конструктивных элементов, что указывает на утрату несущей способности и риск обрушения.
Читайте также на портале Om1.ru.
Задержали почти на час: международный рейс из Омска вылетел позже расписания.