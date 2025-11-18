Подведены итоги дорожного сезона в Красноярском крае

На заседании президиума правительства Красноярского края губернатору Михаилу Котюкову доложили об итогах дорожного сезона и планах на 2026 год.
Всего в этом году на ремонт дорог было направлено более 17 млрд руб., пишут на сайте регионального правительства.
Если говорить об итогах дорожного сезона, то по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» реконструировали и капитально отремонтировали 129 объектов за 11,4 млрд руб. В частности, обновили 220 км дорог и 10 мостов регионального значения, 47 км дорог в Красноярске и 3 моста в Козульском районе, Канске и Железногорске.
Муниципалитеты по проекту «Дороги Красноярья» получили 3,7 млрд руб. Эти средства пошли на обновление 572 объектов и 243 км дорог.
Одним из значимых объектов стала трасса «Емельяново-Никольское-Талое». Было обновлено 9,5 км покрытия. На дороге через село Никольское, с 28 по 29 км, укрепили земполотно, заменили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары и установили освещение. Также на отрезке отремонтировали съезды и примыкания. Ещё на участках с 8 по 14 км и с 14 по 16 км, вблизи деревень Мужчикино и Раскаты, — заменили асфальтобетонное покрытие, отсыпали обочины и очистили кюветы. Кроме того, обустроили металлическое барьерное ограждение, установили дорожно-знаковую информацию. На повороте к деревне Мужичкино появились две новые остановки.
В этом году на автодороге в работе было четыре участка. Их отремонтировали по обращениям жителей. Так, напомним, в сентябре был введён в эксплуатацию первый участок — с 29 по 30 км. Подрядчик ООО «ПК ДСУ» от перекрёстка улиц Советская и Тыжневская и до выезда из села расчистил территорию от кустарника и мелколесья. Также на отрезке дорожники усилили земполотно, заменили щебёночное покрытие на асфальтобетон, устроили кюветы и отсыпали обочины.
Ещё подрядная организация отремонтировала водопропускную трубу, смонтировала перепускные трубы на примыканиях, установила освещение, пешеходное ограждение, новые дорожные знаки и нанесли разметку. Кроме того, на дороге появились тротуары с пешеходными переходами и водоотводными лотками.
Также в этом году завершили капремонт обхода Красноярска (от Дрокинской горы до путепровода вблизи пос. Солонцы).
В Красноярске дорожные работы велись на 81 дорожном объекте. Обновлено более 76 км дорог. Особое внимание уделили обустройству пешеходных переходов около школ и больниц.
Большой объём работ выполнен и на федеральных трассах. Работы велись на двух участках автодороги Р-255 «Сибирь», объездной дороге с временным мостом через реку Нижняя Буйба на трассе Р-257 «Енисей»,.
Кроме того, в Боготольском округе привели в порядок 11 км дорожного покрытия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Ещё на двух участках трассы работы будут завершены в 2026 году.
Скоро введут в эксплуатацию два участка Р-255 «Сибирь» в Манско-Уярском и Иланско-Нижнеингашском округах.
Помимо этого, в Козульском округе обустроен надземный пешеходный переход.
— Важно проанализировать результаты дорожного сезона и сделать выводы на будущее. Мы должны иметь чёткие среднесрочные пообъектные планы выполнения работ. Также, так как лимиты бюджетных обязательств будут доведены до конца года, то к началу финансового года мы должны иметь готовые госконтракты с технической документацией. Помимо этого, стоит отметить, что работать с подрядчиками тоже нужно начинать заранее. Мы должны видеть мобилизацию трудовых ресурсов, готовность техники, маршруты поставки инертных материалов, чтобы как только появится возможность приступить к дорожным работам и завершить их в срок, — пояснил Михаил Котюков.
Добавим, что в 2026 году по национальному проекту отремонтируют 70 объектов, из них на 39 контракты уже заключены.
Губернатор Красноярского края поручил усилить контроль за качеством работ, организацией труда подрядчиков и активизировать работу по созданию пунктов весового контроля.