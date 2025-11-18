Подведены итоги дорожного сезона в Красноярском крае

— Важно проанализировать результаты дорожного сезона и сделать выводы на будущее. Мы должны иметь чёткие среднесрочные пообъектные планы выполнения работ. Также, так как лимиты бюджетных обязательств будут доведены до конца года, то к началу финансового года мы должны иметь готовые госконтракты с технической документацией. Помимо этого, стоит отметить, что работать с подрядчиками тоже нужно начинать заранее. Мы должны видеть мобилизацию трудовых ресурсов, готовность техники, маршруты поставки инертных материалов, чтобы как только появится возможность приступить к дорожным работам и завершить их в срок, — пояснил Михаил Котюков.