За землевладельцами в РФ хотят следить с помощью дронов и космической съемки

Росреестр предложил внести изменения в КоАП, которые позволят возбуждать дела о нарушениях земельного законодательства без участия владельцев участков, если нарушения зафиксированы дистанционными средствами наблюдения.
Согласно инициативе, доказательствами станут данные, полученные с беспилотников, пилотируемой авиации и спутников. Информация о возбуждении дел будет направляться владельцам заказными письмами или по электронной почте. Параллельно предлагается существенно увеличить штрафы: для граждан — до 10−20 тыс. рублей, для юридических лиц — в десятки раз больше.
Поправки должны привести штрафные санкции муниципального уровня к значениям, применяемым в рамках федерального надзора. Сейчас муниципальные штрафы значительно ниже и варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. В случае принятия поправок новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.
Реформа контрольно-надзорной деятельности уже привела к резкому сокращению проверок с участием землевладельцев. Основная нагрузка сместилась в сторону дистанционного мониторинга: большинство проверок проводится без взаимодействия с собственниками. Благодаря точной аэро- и космической съёмке удаётся выявлять самозахваты, нецелевое использование участков и расхождения сведений с данными ЕГРН.
В ведомстве считают, что переход к более технологичному контролю повысит объективность решений и заставит правообладателей тщательнее следить за состоянием своих земель. Юристы отмечают, что такая модель создаёт больше оснований для проверок и делает обязательными точность документации и корректное использование участков. Любые несоответствия между данными реестра и фактической картиной могут стать поводом для профилактических мер или надзорных действий.
