За землевладельцами в РФ хотят следить с помощью дронов и космической съемки

В ведомстве считают, что переход к более технологичному контролю повысит объективность решений и заставит правообладателей тщательнее следить за состоянием своих земель. Юристы отмечают, что такая модель создаёт больше оснований для проверок и делает обязательными точность документации и корректное использование участков. Любые несоответствия между данными реестра и фактической картиной могут стать поводом для профилактических мер или надзорных действий.