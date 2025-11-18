В посольстве РФ рассказали о планах Лондона отказаться от российского урана

При этом речь идет не о прямых поставках топлива из США: Великобритания планирует приобретать ядерное топливо, произведённое в России, но принадлежащее французской компании EDF. Фактически это позволит формально отказаться от закупок урановой продукции у российских поставщиков, сохранив при этом доступ к сырью.