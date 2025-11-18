Ричмонд
В посольстве РФ рассказали о планах Лондона отказаться от российского урана

Великобритания планирует приобретать ядерное топливо, произведённое в России, но принадлежащее французской компании.

Источник: Аргументы и факты

Власти Великобритании намерены ускорить отказ от использования урана российского происхождения и теперь планируют завершить этот процесс к 2028 году.

Как сообщили в российском посольстве в Лондоне, ранее конечной датой назывался 2030 год, однако сроки были скорректированы после соглашения Лондона и Вашингтона в сфере технологий.

При этом речь идет не о прямых поставках топлива из США: Великобритания планирует приобретать ядерное топливо, произведённое в России, но принадлежащее французской компании EDF. Фактически это позволит формально отказаться от закупок урановой продукции у российских поставщиков, сохранив при этом доступ к сырью.

По данным издания, в дальнейшем Лондон рассчитывает полностью заменить российские объемы за счет импорта из США, а также за счет поставок из Канады, Франции и Японии.

Ранее Российский лидер Владимир Путин предупредил, что ресурсы урана могут быть исчерпаны уже в 2060-е годы.