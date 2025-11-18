Стоимость биткоина впервые с апреля упала ниже $90 тысяч

Как ранее писал KP.RU, по прогнозам экспертов, к концу 2025 года рубль устоится на уровне около 82 ₽/долл при росте ВВП на 1,2% и инфляции 6,8%. ЦБ, начав смягчение, снизил ставку с 21% до 16,5%, и она может остаться в пределах 16−16,5% до конца 2025 года, с дальнейшим падением до 13% в 2026 году.