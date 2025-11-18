Враждебная РФ страна потеряла до €80 млрд из-за отсутствия экономического роста

По словам финансиста, экономика страны фактически не развивается уже почти два десятилетия. Потери за этот период сопоставимы с трёхлетним бюджетом национальной системы здравоохранения. Эксперт заявил, что длительный застой стал следствием неудачных действий кабинетов министров, руководивших страной в годы отсутствия роста.