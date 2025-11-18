Стало известно, что Финляндия за последние 18 лет недополучила около 80 млрд евро. Такую оценку озвучил один из крупнейших финских брокеров и бывший глава Sampo Group Бьорн Валрус, выступая на бизнес-форуме в Турку.
По словам финансиста, экономика страны фактически не развивается уже почти два десятилетия. Потери за этот период сопоставимы с трёхлетним бюджетом национальной системы здравоохранения. Эксперт заявил, что длительный застой стал следствием неудачных действий кабинетов министров, руководивших страной в годы отсутствия роста.
Валрус напомнил, что в 1980-е годы Финляндия переживала активное развитие: либерализация капитальных рынков, технологические прорывы и рост компаний, подобных Nokia, обеспечивали высокий темп расширения экономики. Однако к 2000-м годам эта динамика полностью сошла на нет.
Для восстановления роста, по мнению финансиста, стране сегодня необходимы не только новые технологии и инициативы стартап-сектора, но и инструменты «старой экономики» — в том числе разумное налоговое регулирование и реформа рынка труда.
Тем временем госдолг Финляндии приблизился к отметке в 90% ВВП. Международный валютный фонд требует от Хельсинки жёсткого бюджетного курса, указывая на медленные темпы восстановления экономики. Дополнительное давление создают крупные военные закупки, которые страна делает в США, не поддерживая собственных производителей.
