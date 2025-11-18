Стоимость биткойна упала ниже $90 тысяч впервые с 22 апреля

Стоимость биткойна на торгах упала ниже отметки в $90 тысяч, чего не происходило с 22 апреля 2025 года, следует из данных онлайн-сервиса Binance.
По состоянию на 06:30 мск курс этой криптовалюты опускался до $89,931 тысячи (на 5,83%). Позже стоимость биткойна замедлила снижение и установилась на уровне $90,7 тысячи.
Напомним, в марте глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов, который решили формировать за счет криптовалюты, конфискованной в рамках уголовных или гражданских дел в пользу федерального правительства США.
Сопредседатель Совета консультантов американского лидера по науке и технологиям Дэвид Сакс отмечал, что размер резерва может составлять примерно 200 тысяч биткойнов.