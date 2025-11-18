Белорусский МАЗ сделает еще 55 автобусов для Красноярска

«Приобретение современного и экологичного подвижного состава для работы на городских маршрутах продолжится и в следующем году. Речь идёт о покупке очередной партии автобусов на газомоторном топливе при краевой финансовой поддержке. Соответствующие мероприятия являются частью подготовки Красноярска к 400-летию и учтены в проекте бюджета на предстоящие три года. На прошлой неделе главный финансовый документ был внесён в городской Совет депутатов, в скором времени состоится его рассмотрение на публичных слушаниях, с депутатским корпусом и рассчитываем, что 16 декабря бюджет будет утверждён на сессии городского совета», — сообщил временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов.