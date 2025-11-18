Белорусский МАЗ сделает еще 55 автобусов для Красноярска

В мэрии рассказали, что техника должна поступить в краевой центр до 1 апреля 2026 года. Автобусы закупят в лизинг за счёт экономии при проведении конкурсных процедур. Финансирование закупки осуществляет ОАО «Сбер-лизинг».
Технику получит автотранспортное предприятие № 5. Сейчас определяется подрядчик для обеспечения автобусов сжиженным природным газом. Контракт планируют заключить в декабре.
«Белорусский завод МАЗ уже имеет опыт изготовления и поставки газомоторных автобусов для Красноярска. Первая партия таких машин прибыла в город именно с этого завода. По условиям контракта вся техника должна быть оснащена системой климат-контроля, кондиционерами, отопительными приборами. Также машины должны быть адаптированы для обслуживания маломобильных горожан, оснащены датчиками пассажиропотока, системой видеонаблюдения», — пояснили в мэрии.
Напомним, автобусы на экологичном топливе закупаются для города по инициативе губернатора края Михаила Котюкова. До конца текущего года в рамках первой партии лизинговой программы в Красноярск должны прийти 150 машин. Большая часть из них уже работает в краевом центре на 6-ти маршрутах. Пассажиров на них перевозят экипажи АО «КПАТП № 7».
Цель такого обновления — улучшение экологической ситуации и повышение качества работы общественного транспорта.
«Приобретение современного и экологичного подвижного состава для работы на городских маршрутах продолжится и в следующем году. Речь идёт о покупке очередной партии автобусов на газомоторном топливе при краевой финансовой поддержке. Соответствующие мероприятия являются частью подготовки Красноярска к 400-летию и учтены в проекте бюджета на предстоящие три года. На прошлой неделе главный финансовый документ был внесён в городской Совет депутатов, в скором времени состоится его рассмотрение на публичных слушаниях, с депутатским корпусом и рассчитываем, что 16 декабря бюджет будет утверждён на сессии городского совета», — сообщил временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов.