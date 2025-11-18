В Красноярском крае наказали золотодобывающую артель за загрязнение реки

В Мотыгинском округе Красноярского края компания «Артель Старателей Ангара — Север», занимавшаяся добычей россыпного золота, незаконно сбрасывала загрязненные сточные воды в реку Мамон. 18 ноября стало известно, что золотодобытчиков наказали за эти нарушения.
Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что концентрация вредных веществ в воде превышала допустимые нормы в 290 раз. Нанесенный природе ущерб оценили в два миллиона 900 тысяч рублей. Надзорное ведомство потребовало от предприятия немедленно компенсировать вред и прекратить нарушать закон.
В компании заявили, что осознали свою ответственность. Ущерб был полностью возмещен, а также проведены работы по укреплению отстойника. Эти меры должны предотвратить новые случаи загрязнения водоема.