В Красноярском крае наказали золотодобывающую артель за загрязнение реки

Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что концентрация вредных веществ в воде превышала допустимые нормы в 290 раз. Нанесенный природе ущерб оценили в два миллиона 900 тысяч рублей. Надзорное ведомство потребовало от предприятия немедленно компенсировать вред и прекратить нарушать закон.