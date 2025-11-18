В Красноярске продолжили строительство новой дороги в Октябрьском районе

Рабочие уже демонтировали часть дорожного покрытия и бортового камня для соединения новой дороги с уже существующей, также они снимают почво-растительный слой грунта и выполняют вертикальную планировку, а вскоре приступят к установке дренажной системы и ливневой канализации. Предусмотрено строительство двух полос для движения, тротуаров, парковочных мест, устройство газонов и пешеходных переходов.