В Красноярске продолжили строительство новой дороги в Октябрьском районе

Прошлый подрядчик возвел только часть дороги, которая огибает здание от футбольного поля до главного входа и выходит на улицу Калинина, и не закончил работы в срок.
Рабочие уже демонтировали часть дорожного покрытия и бортового камня для соединения новой дороги с уже существующей, также они снимают почво-растительный слой грунта и выполняют вертикальную планировку, а вскоре приступят к установке дренажной системы и ливневой канализации. Предусмотрено строительство двух полос для движения, тротуаров, парковочных мест, устройство газонов и пешеходных переходов.
После завершения основных работ на участке от здания по адресу: Калинина, 106д, до здания по адресу: Калинина, 106, стр. 3, начнется этап благоустройства. Там появятся деревья и кустарники, прогулочные дорожки, а также лавочки и урны.
Это первый опыт департамента градостроительства интеграции общественного пространства в дорожный объект. После реализации будет принято решение о дальнейшей подобной практике, — добавили в пресс-службе ведомства.
Работы завершатся в конце 2026 года.