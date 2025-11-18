Казахстан возобновил прием и перекачку нефти в порту Новороссийска

В порту Новороссийска возобновлены приемка и перекачка казахстанской нефти после атаки БПЛА. Напомним, в ночь на 14 ноября был поврежден терминал «Шесхарис».
«“Шесхарис” — это нефтяной терминал порта Новороссийска. На сегодняшний момент все операции возобновлены», — сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Отмечается, что происшествие незначительно повлияло лишь на процесс прокачки. Приемка нефти после атаки БПЛА не останавливалась.
«Прокачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась. Сейчас практически все восстановительные работы завершены», — цитирует Ерлана Аккенженова «Интерфакс».
Напомним, Новороссийск атаковали беспилотниками в ночь на 14 ноября. Повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», фрагментами дронов задеты береговые сооружения. В многоквартирных домах выбило окна, повреждено одно гражданское судно.