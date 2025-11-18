Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан возобновил прием и перекачку нефти в порту Новороссийска

Операции по приему и перекачке нефти возобновлены в порту Новороссийска после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В порту Новороссийска возобновлены приемка и перекачка казахстанской нефти после атаки БПЛА. Напомним, в ночь на 14 ноября был поврежден терминал «Шесхарис».

«“Шесхарис” — это нефтяной терминал порта Новороссийска. На сегодняшний момент все операции возобновлены», — сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Отмечается, что происшествие незначительно повлияло лишь на процесс прокачки. Приемка нефти после атаки БПЛА не останавливалась.

«Прокачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась. Сейчас практически все восстановительные работы завершены», — цитирует Ерлана Аккенженова «Интерфакс».

Напомним, Новороссийск атаковали беспилотниками в ночь на 14 ноября. Повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», фрагментами дронов задеты береговые сооружения. В многоквартирных домах выбило окна, повреждено одно гражданское судно.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше